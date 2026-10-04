Dragao'da Norveç'e karşı kazanan Portekiz!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Portekiz, Norveç'i evinde 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi.
Estadio Do Dragao'da oynanan maçta Portekiz, Norveç'i 2-1 yendi.
Norveç'in golü 36. dakikada Kristoffer Ajer'den gelirken Portekiz'in gollerini 38. dakikada Joao Cancelo ve 79. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Portekiz'de Francisco Coneiçao, 86. dakikada kırmızı kart gördü. Portekiz maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Portekiz, 4 maç sonunda 12 puana ulaşırken Norveç ise 3 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ