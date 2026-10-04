A Milli Takım'da şok sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Emirhan Topçu'nun çalışmayı yarıda bıraktı.

A Milli Takım'da Emirhan Topçu'nun çalışmayı yarıda bıraktığı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın Bologna kentinde İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımız, hazırlıklarını Belçika'da yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Standard Liège kulübünün akademi tesislerinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından sırasıyla pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı. Daha sonra İtalya maçının taktiği ve duran top uygulamaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.



Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde daha önce de yapılan bir antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmanda aynı bölgedeki şikâyetinin yeniden oluşması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da idmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, antrenmanına bireysel programı doğrultusunda devam etti. "