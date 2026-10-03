Uluslar Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan'a acımadı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

Bu yenilgiyle birlikte Hırvatistan tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

Maçın gollerini; 8. ve 53. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Jude Bellingham, 39. dakikada Anthony Gordon, 45. ve 68. dakikalarda Bukayo Saka, 87. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, grubunda üst üste 2. kez kazanarak 6 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ