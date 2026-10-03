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Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Belçika maçında alınan yenilginin ardından usta gazeteci Levent Tüzemen de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

A Milli Takımımız 2 Ekim Cuma günü Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Belçika ile karşılaştı.

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Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan milliler, grupta oynadığı 3 maçı kaybetmiş oldu.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve son olarak Belçika'ya karşı gelen 3-0 mağlubiyetin ardından oklar Montella'ya çevrildi.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Usta yazar Levent Tüzemen maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirme:

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

"Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Haiti'den sonra Amerika'da elenen ikinci takım Türkiye, Montella ile yoluna devam etmenin bedelini ağır ödüyor.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Yetenekli ve geniş kadroya sahip olmamıza rağmen İtalyan hocanın Dünya Kupası travmasından çıkamamasının A Milli Takım üzerinde olumsuzluk yarattığını net görüyoruz.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Son Avrupa şampiyonasına giderken kazananlar kulübüne üye olan A Milliler maalesef kaybedenler kulübüne adını yazdırmaya başladı. Montella o kadar dağılmış ki her maça farklı sistem ve farklı oyuncularla çıkıyor ama oyuna doğru müdahalelerde bulunamıyor.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Fransa maçında iyi mücadele eden, İtalya'ya karşı dağılan Milliler, Belçika önünde de golü erken yiyince bir türlü toparlanamadı. Montella tazminatını almak için istifa planını devreye sokmuyor. Ancak yıpranan Milli Takım oluyor.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Belçika'ya karşı plana dayalı oynamayan Milliler kaos futbolu içinde mücadele etti. Şu net görünüyor, oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarını kaybettikleri o kadar belli ki üst üste isabetli 3 pas yapamıyorlar.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Öz güven kaybolmuş, Arda Güler tek başına mücadele edip arkadaşlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Arda'yı oyundan alsak Milli Takım sıradanlaşır. Bugün birçok Avrupa ülkesinde oyunu okuyan, oyuna akıl koyan Arda kalitesinde bir 10 numara yok.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Çok çabuk itibarsızlaştırdığımız Hakan Çalhanoğlu ile sakatlanan Kenan Yıldız ve Orkun'u fazlasıyla aradık. Bu üçlü, Arda ile birlikte sahada olsalardı daha kaliteli bir takım ortaya çıkardı.

Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

Maalesef Montella bu eksiklerin yerini dolduracak bir planlama yapamamış. Defans o kadar dağınık ki De Bruyne milli takım kariyerinde hayatının en kolay gollerini attı.

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