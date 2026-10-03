Levent Tüzemen'den Montella'ya sert eleştiri! "Tazminatını almak için..."

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Belçika maçında alınan yenilginin ardından usta gazeteci Levent Tüzemen de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri