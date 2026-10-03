A Milli Takım'a çifte şok! İtalya maçında forma giyemeyecekler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi. Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Ay-yıldızlılarda, İtalya karşılaşması öncesi iki şok gelişme yaşandı. A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte gruptaki üçüncü karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlı ekip, son sırada kaldı.

Belçika karşısında istediği futbolu ortaya koyamayan A Milli Takım'a bir kötü haber de Arda Güler'den geldi. Mücadelenin son bölümünde rakibiyle yaşadığı gerginliğin ardından sarı kart gören genç yıldız, cezalı duruma düştü.

ARDA GÜLER, İTALYA MAÇINDA YOK

Arda Güler, karşılaşmanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma geldi. Milli futbolcu, bu nedenle A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da İtalya karşısında görev yapamayacak. Yedek kulübesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Barış Alper, kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.