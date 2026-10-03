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Kuzey Makedonya'yı deviren İskoçya siftah yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Kuzey Makedonya'yı deviren İskoçya siftah yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kieran Bowie ve 69. dakikada John McGinn (p) kaydetti.

Öte yandan İskoçya'da Scott McKenna, 83. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla üçüncü maçında ilk galibiyetini alan İskoçya, puanını 4'e yükseltti. Gruptaki üçüncü maçını da kaybeden Kuzey Makedonya ise puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kuzey Makedonya'yı deviren İskoçya siftah yaptı - 1 GOL | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya
Kuzey Makedonya'yı deviren İskoçya siftah yaptı - 2 GOL | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya
Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya | MAÇTAN KARELER KUZEY MAKEDONYA 0-2 İSKOÇYA | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Kuzey Makedonya'yı deviren İskoçya siftah yaptı - 3 Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya | MAÇ ÖZETİ

#UEFA Uluslar Ligi #A Para #İsviçre #Slovenya #Kuzey Makedonya #İskoçya
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