UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. haftasında Kuzey Makedonya, sahasında İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk iki maçında puan alamayan Kuzey Makedonya, taraftarı önünde kazanarak ilk puanlarını almak istiyor. İskoçya ise ilk iki maçından 1 puan çıkarırken, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hedefliyor. Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Kuzey Makedonya ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçında İsviçre'ye ise 3-0, Slovenya'ya 2-0 mağlup olan Kuzey Makedonya, sahasında kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak isterken, İskoçya da ilk galibiyetini elde etmek için mücadele ediyor. İskoçya ilk maçında Slovenya ile 0-0 berabere kalırken, ikinci maçında İsviçre'ye 3-0 mağlup olmuştu. Bu kritik karşılaşmayı A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

KUZEY MAKEDONYA-İSKOÇYA MAÇINI A PARA'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KUZEY MAKEDONYA-İSKOÇYA MAÇI İLK 11'LER

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Mladenovski, Meljichi, Herrera, Stankovski, Gashtarov, Bardhi, Ilievski, Elmas, Miovski



İskoçya: Gunn, Binks, McKenna, Welsh, Robertson, Gilmour, Ferguson, Gannon-Doak, McBurnie, McGinn, Bowie

KUZEY MAKEDONYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya ile İskoçya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Tose Proeski Arena'da oynanıyor.

KUZEY MAKEDONYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.