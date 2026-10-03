FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi. Bu sonucun ardından gözler Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Peki Türkiye, FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0'lık skorla yenildi.