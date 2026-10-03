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FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi. Bu sonucun ardından gözler Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Peki Türkiye, FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0'lık skorla yenildi.

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FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

Ay yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde çıktığı üç maçtan da puansız ayrılmış oldu.

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

Bizim Çocuklar'ın İtalya ile oynadığı müsabaka sonrası FIFA dünya sıralaması merak konusu oldu.

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

FIFA dünya sıralamasındaki güncel tablo ve Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu.

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

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FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

1- İspanya | 2006.21 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

2- Arjantin | 1971.13 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

3- Fransa | 1953.72 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

4- İngiltere | 1918.62 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

5- Fas | 1808.18 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

6- Brezilya | 1805.91 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

7- Portekiz | 1802.42 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

8- Belçika | 1784.31 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

9- Hollanda | 1774.89 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

10- Meksika | 1751.57 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

11- Kolombiya | 1740.03 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

12- Hırvatistan | 1723.27 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

13- Almanya | 1720.57 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

14- İsviçre | 1718.54 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

15- İtalya | 1707.49 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

16- Amerika Birleşik Devletleri | 1696.09 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

17- Japonya | 1683.00 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

18- Senegal | 1647.35 puan

FIFA Dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeri

19- Norveç | 1643.16 puan