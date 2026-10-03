İspanya A Ligi'nde doludizgin! Çekya'yı da yenerek 3'te 3 yaptılar
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup ederek grubunda 3'te 3 yaptı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. hafta maçında İspanya ile Çekya karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal Carlos Tartiere'de oynanan maçta İspanya, sahasında Çekya'yı 3-1 mağlup etti.
İspanya'nın gollerini 6. dakikada Lamine Yamal, 35. dakikada Rodri ve 89. dakikada Mikel Merino kaydetti. Çekya'nın tek golü ise Jiri Slama'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İspanya, 3. hafta sonunda grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede yer aldı. Çekya ise 3 maç sonunda puansız kalarak grubun son sırasında bulundu.
Grubun sıradaki maçında İspanya, Hırvatistan deplasmanına konuk olacak. Çekya ise İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
İŞTE MAÇIN ÖZETİ