Finlandiya-Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta gözler Finlandiya-Arnavutluk karşılaşmasına çevrildi. İki takım Finlandiya'nın ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak. Peki Finlandiya-Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri