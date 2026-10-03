Finlandiya-Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta gözler Finlandiya-Arnavutluk karşılaşmasına çevrildi. İki takım Finlandiya'nın ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak. Peki Finlandiya-Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Finlandiya ve Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Finlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda?
FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Finlandiya-Arnavutluk karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.
FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Finlandiya-Arnavutluk karşılaşmasını Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
YENİLGİSİZ İKİ EKİP KARŞI KARŞIYA
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta yenilgisiz iki ekip sahada olacak. Finlandiya gruptaki ilk maçında San Marino'yu 7-0 mağlup ederken, 2. maçında Beyaz Rusya ile berabere kaldı.
Arnavutluk ise ilk maçında Beyaz Rusya'yı 2-0 ve 2. maçında San Marino'yu 3-0 mağlup etti.