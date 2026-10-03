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Estonya-Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta gözler Estonya-Lüksemburg karşılaşmasına çevrildi. Peki Estonya-Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
Estonya-Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Estonya-Lüksemburg maçını takip etmek için tıklayınız...

Estonya ve Lüksemburg, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Estonya-Lüksemburg maçı hangi kanalda?

ESTONYA-LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta oynanacak Estonya-Lüksemburg karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

ESTONYA-LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonya-Lüksemburg karşılaşmasının yayıncısı bulunmamakta.

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#Estonya
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