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Belarus-San Marino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta gözler Belarus-San Marino karşılaşmasına çevrildi. Peki Belarus-San Marino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
Belarus-San Marino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus-San Marino canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Belarus ile San Marino karşı karşıya geliyor. 1 puanı bulunan Belarus taraftarı önünde kazanmak istiyor. Puansız ve son sırada yer alan San Marino ise deplasmanda sürprize imza atmak için sahaya çıkıyor. Peki Belarus-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...


BELARUS-SAN MARINO MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belarus-San Marino karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'de başlayacak.

BELARUS- SAN MARINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Belarus-San Marino karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor.

#Belarus #San Marino #San Marino
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