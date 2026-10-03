B Ligi'nde İsviçre rüzgarı! Slovenya'yı da yenerek 3'te 3 yaptılar

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde İsviçre, Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek grubunda 3'te 3 yaptı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. hafta maçında İsviçre ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Luzern'deki Thermoplan Arena'da oynanan maçta İsviçre, sahasında Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.

Maçta Slovenya'nın golünü 2. dakikada Zan Vipotnik kaydetti. İsviçre'nin golleri ise 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı gol ve 38. dakikada Dan Ndoye'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İsviçre, 3. hafta sonunda puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 4 puanda kaldı.

Grubun sıradaki maçında İsviçre, Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Slovenya ise İskoçya deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ