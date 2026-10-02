Güney Kıbrıs, Ermenistan'ı yenerek ilk kez galip geldi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan karşı karşıya geldi.

Lefkoşa'da oynanan maçta Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 19. dakikada Leonidas Konomis ve 31. dakikada Andronikos Kakoulis kaydetti.

Maçın 52. dakikasında Kostas Pileas, yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Güney Kıbrıs, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana çıktı. Ermenistan ise 3 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ