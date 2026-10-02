Fransa-İtalya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. haftasında Fransa, sahasında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran Fransa, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. İtalya ise 3 puanla çıktığı zorlu Fransa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fransa-İtalya karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak takip izleyebilirsiniz...