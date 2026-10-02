Fransa-İtalya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. haftasında Fransa, sahasında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran Fransa, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. İtalya ise 3 puanla çıktığı zorlu Fransa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fransa-İtalya karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak takip izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Fransa ile İtalya kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider durumda bulunan Fransa, sahasında kazanarak zirvedeki yerini korumak isterken, 3 puanı bulunan İtalya ise deplasmandan galibiyetle dönerek gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Fransa ilk iki maçında Türkiye'yi 1-0, Belçika'yı 1-0 mağlup ederken, İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenilip Türkiye'yi 4-1 mağlup etmişti. Bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
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FRANSA-İTALYA MAÇI İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori, Tonali, Fagioli, Frattesi, Kean, Pio Esposito, S. Esposito.
FRANSA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Stade de France'da oynanıyor.
FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.