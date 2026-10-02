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Dzeko'nun veda maçında Bosna Hersek ile İsveç berabere kaldı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.

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Dzeko'nun veda maçında Bosna Hersek ile İsveç berabere kaldı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. hafta maçında Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya geldi.

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan maçta Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.

İsveç'in golü 61. dakikada Gyökeres'ten gelirken Bosna Hersek'in golünü 80. dakikada Alajbegovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İsveç, 3. hafta sonunda grupta 7 puan toplamış oldu. Bosna Hersek ise puanını 5'e yükseltti.

Grubun sıradaki maçında İsveç, Romanya deplasmanına konuk olacak. Bosna Hersek ise sahasında Polonya'yı konuk edecek.

EDIN DZEKO MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Geçmişte Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Edin Dzeko, Bosna Hersek adına maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. 40 yaşındaki oyuncu, milli takım kariyerini bu maçla noktaladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Dzeko'nun veda maçında Bosna Hersek ile İsveç berabere kaldı! - 1 GOL | Bosna Hersek 0-1 İsveç
Dzeko'nun veda maçında Bosna Hersek ile İsveç berabere kaldı! - 2 GOL | Bosna Hersek 1-1 İsveç

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Bosna Hersek 1-1 İsveç | MAÇTAN KARELER BOSNA HERSEK 1-1 İSVEÇ | MAÇTAN KARELER
#Edin Dzeko #Bosna Hersek #UEFA Uluslar Ligi #İsveç #A Para
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