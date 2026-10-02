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Moldova deplasmanda Kazakistan'ı devirdi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta Moldova, deplasmanda Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti.

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Moldova deplasmanda Kazakistan'ı devirdi!

UEFA Uluslar Ligi'nde Kazakistan ile Moldova, Lig C Grup 3 maçında karşı karşıya geldi. Astana Arena'da oynanan karşılaşmayı Moldova 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1'de Nicky Clescenco ve 50. dakikada Petru Popescu kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 64. dakikada Nuraly Alip'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Kazakistan 1 puanda kaldı. Moldova ise 4 puana yükseldi.

Grubun sonraki maçında Kazakistan sahasında Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Moldova ise Slovakya'yı konuk edecek.

#UEFA Uluslar Ligi #Faroe Adaları #Moldova #Kazakistan #Slovakya
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