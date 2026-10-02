UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. haftasında Bosna Hersek, sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk iki maçında 4 puan toplayan Bosna Hersek, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. İsveç ise 6 puanla lider durumda bulunurken, zorlu Bosna Hersek deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini korumayı hedefliyor. Bosna Hersek-İsveç karşılaşmasını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Bosna Hersek ile İsveç kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bosna Hersek, sahasında kazanarak puanını 7'ye yükseltmek isterken, iki maçını da kazanan İsveç ise deplasmandan 3 puanla dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Bosna Hersek ilk maçında Polonya ile 0-0 berabere kalıp ardından Romanya'yı 4-2 mağlup ederken, İsveç ise Romanya'yı 2-1, Polonya'yı da 3-1 mağlup etti. Karşılaşma aynı zamanda Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'na veda maçına sahne olacak. Bosna Hersek-İsveç maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇINI CANLI OLARAK A PARA'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI İLK 11'LER

Bosna Hersek: Hamzic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Memic, Gigovic, Bajraktarevic, Basic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.



İsveç: Johansson, Skoglund, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson, Bernhardsson, Karlström, Larsson, Nanasi, Gyökeres, Zeneli.

BOSNA HERSEK - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Bilino Polje Stadyumu'nda oynanıyor.

BOSNA HERSEK - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.