Futbolseverlerin merakla beklediği Yunanistan - Hollanda karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak mücadelede Yunanistan, evinde Hollanda karşısında üç puan arayacak. Hollanda ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm yayın bilgileri...

Yunanistan - Hollanda maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Yunanistan ile Hollanda, A Ligi 2. Grup'ta önemli bir mücadele için karşı karşıya gelecek. Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "Yunanistan - Hollanda canlı izle", "Yunanistan - Hollanda hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve maç öncesi son gelişmeler...

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Yunanistan - Hollanda maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgisi için güncel spor yayın rehberlerinde A Spor gösteriliyor.

YUNANİSTAN - HOLLANDA CANLI İZLE

Futbolseverler, Yunanistan - Hollanda maçını canlı izlemek için A Spor'un yayın akışını takip edebilir.

YUNANİSTAN GRUPTA LİDER

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Yunanistan ilk maçında Sırbistan karşısında geriden gelerek galibiyete uzanırken, ardından Almanya deplasmanında da 1-0'lık galibiyet elde etti. Böylece Yunanistan iki maç sonunda hanesine 6 puan yazdırarak grubun zirvesine yerleşti.

Yunanistan'ın teknik direktörlüğünü Ivan Jovanovic yapıyor. Yunanistan Futbol Federasyonu da Hollanda karşılaşması öncesindeki basın toplantısını 30 Eylül'de Toumba Stadı'nda gerçekleştirdi.

HOLLANDA ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Hollanda ise gruptaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Hollanda, Sırbistan deplasmanında aldığı sonuçla puanını 4'e yükseltirken Yunanistan karşısında zorlu bir deplasman sınavına çıkacak.

Hollanda'nın hedefi, Toumba Stadı'ndan üç puanla ayrılarak Yunanistan'ın liderliğini yakalamak ve gruptaki konumunu güçlendirmek.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇINDA GÖZLER TOUMBA'DA

Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşma, grubun zirvesi açısından büyük önem taşıyor. İlk iki maçta maksimum puan toplayan Yunanistan, ev sahibi avantajını kullanarak Hollanda karşısında da galibiyet arayacak. Konuk ekip Hollanda ise güçlü rakibi karşısında deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapacak.

İki takımın UEFA verilerindeki geçmiş karşılaşmalarında Hollanda'nın üstünlüğü bulunuyor. UEFA'nın maç sayfasında iki ekip arasındaki önceki karşılaşmalarda Hollanda'nın 9 galibiyet, Yunanistan'ın 1 galibiyet aldığı ve 1 maçın beraberlikle sonuçlandığı görülüyor.

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