A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya deplasmanlarına konuk olacak A Milli Takımımızda 2 isim daha kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya ve 5 Ekim Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak A Milli Takımımızda, 2 isim kadroya dahil edildi.



Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Millî Takımımızın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.