İrlanda ile Avusturya berabere kaldı!
UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup maçında İrlanda ile Avusturya kozlarını paylaştı. İrlanda'nın ev sahibi olduğu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte mücadele dair detaylar...
UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup maçında İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. İrlanda'nın ev sahibi olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Karşılaşmada İrlanda'nın gollerini; 12. dakikada Parrott ve 45. dakikada yine penaltıdan Parrott kaydetti.
Avusturya adına ise 71. dakikada Prass sahneye çıktı. Konuk ekip adına Gregoritsch 77'de ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Bu golle mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
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