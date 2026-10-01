UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Malta ile Cebelitarık, 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. İlk maçında Andorra'yı 2-1 mağlup eden Malta, ardından hazırlık karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 2-0 yenerek formunu sürdürdü. Cebelitarık ise Uluslar Ligi'ne Andorra ile 0-0 berabere kalarak başladı. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Malta - Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri...

Malta - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grup mücadelesi Malta - Cebelitarık karşılaşmasıyla devam edecek. Gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puanla başlayan Malta, sahasında Cebelitarık karşısında da galibiyet arıyor. Cebelitarık ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 1 Ekim Perşembe günü oynanacak Malta - Cebelitarık maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. İşte "Malta - Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

Malta - Cebelitarık maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olacak.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta - Cebelitarık karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MALTA GALİBİYETLE BAŞLADI

Malta, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi macerasına Andorra deplasmanında başladı. Emilio De Leo'nun öğrencileri, 24 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla giriş yaptı. Malta Futbol Federasyonu, Andorra maçının ardından takımın 1 Ekim'de Cebelitarık'ı konuk edeceğini resmi fikstüründe duyurdu.

Malta daha sonra hazırlık maçında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi ve bu mücadeleden de 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Cebelitarık karşısında kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

CEBELİTARIK İLK MAÇINDA PUANI KAPTI

Cebelitarık ise D Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Andorra ile karşılaştı. 27 Eylül'de oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece Cebelitarık gruba 1 puanla başladı. Cebelitarık, Malta deplasmanında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

MALTA'DA HEDEF ÜST ÜSTE GALİBİYET

Malta cephesi karşılaşmaya moralli çıkıyor. Andorra karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Lihtenştayn'ı da 2-0 mağlup eden Malta, Cebelitarık karşısında da kazanarak iyi formunu sürdürmek istiyor. Emilio De Leo yönetimindeki ekip, özellikle iç sahada alacağı sonuçlarla D Ligi 1. Grup'ta avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

CEBELİTARIK'IN HEDEFİ İLK GALİBİYET

Scott Wiseman yönetimindeki Cebelitarık ise Malta karşısında zorlu bir sınav verecek. Milli takım, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Andorra ile 0-0 berabere kaldı. Malta karşısında alınacak puan ya da puanlar, Cebelitarık'ın grup mücadelesinde önemli bir kazanım olacak.

Cebelitarık'ın bu uluslararası ara dönemindeki Uluslar Ligi programında Malta maçı sonrasında bir başka karşılaşma bulunmuyor. Takım 5 Ekim'de Lihtenştayn ile hazırlık maçında karşılaşacak.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)