İrlanda - Avusturya maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesinde iki takım Dublin'de karşı karşıya gelecek. Peki İrlanda - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarihi, saati, stadyumu ve canlı yayın bilgileri...

İrlanda - Avusturya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri İrlanda ile Avusturya arasında oynanacak. Kendi sahasında uzun süredir mağlubiyet yaşamayan İrlanda, güçlü rakibi karşısında bu serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Avusturya ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirvede yer alıyor. Aviva Stadyumu'nda oynanacak İrlanda - Avusturya mücadelesinin saat ve yayın bilgileri belli oldu. İşte "İrlanda - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı...

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

İrlanda - Avusturya maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olacak.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda - Avusturya karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İRLANDA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Heimir Hallgrimsson'un öğrencileri gruptaki ilk maçında Kosova'ya 1-0 mağlup oldu.

Ancak ikinci karşılaşmada İsrail karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, İrlanda adına önemli bir moral kaynağı oldu. Troy Parrott'un da gol attığı mücadelede İrlanda, rakibine karşı özellikle ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu.

İrlanda şimdi bu galibiyetin ardından sahasında Avusturya'yı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

İRLANDA'NIN SAHASINDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

İrlanda'nın Aviva Stadyumu'ndaki performansı da karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylardan biri. Heimir Hallgrimsson'un ekibi, sahasında oynadığı son sekiz karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte beş galibiyet ve üç beraberlik alan İrlanda, iç sahadaki serisini Avusturya karşısında da sürdürmek istiyor.

İrlanda'nın sahasındaki dikkat çeken sonuçlarından biri de Dünya Kupası elemelerinde Portekiz karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet oldu. Takım ayrıca son dört maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

AVUSTURYA 6 PUANLA ZİRVEDE

Avusturya ise UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada da Kosova karşısında aynı skorla galip gelen Avusturya, iki maç sonunda 6 puana ulaştı.

Avusturya'nın hedefi İrlanda deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki liderliğini korumak. İrlanda ise 3 puanla grupta üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIM YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELİYOR

İrlanda ile Avusturya uzun bir aranın ardından yeniden karşılaşacak. İki takım arasındaki son resmi maçlardan biri 2017 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynandı. Dublin'deki mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki yeni mücadele ise bu kez UEFA Uluslar Ligi'nde ve İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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