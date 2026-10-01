Galler-Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galler - Norveç maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip, Cardiff City Stadium'da karşı karşıya gelecek. Galler, Portekiz ve Danimarka karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından ilk puanlarını almak isterken Norveç, Danimarka galibiyeti ve Portekiz yenilgisinin ardından yeniden kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Galler - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.
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Galler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki ilk iki karşılaşmasından puan çıkaramadı. Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler, turnuvanın ilk maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu. İkinci maçında ise Danimarka karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İki maç sonunda puanı bulunmayan Galler, Norveç karşısında sahasında oynayacağı mücadelede ilk puanlarını almak istiyor. Norveç ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Galler - Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Galler - Norveç maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
GALLER - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
Galler - Norveç maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.
GALLER - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
GALLER - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler - Norveç maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALLER - NORVEÇ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
GALLER - NORVEÇ MAÇI NEREDE?
Mücadele Cardiff City Stadium'da oynanacak.
GALLER - NORVEÇ HANGİ GRUPTA?
İki takım da UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele ediyor.
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