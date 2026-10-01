Galler-Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galler - Norveç maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip, Cardiff City Stadium'da karşı karşıya gelecek. Galler, Portekiz ve Danimarka karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından ilk puanlarını almak isterken Norveç, Danimarka galibiyeti ve Portekiz yenilgisinin ardından yeniden kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Galler - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.