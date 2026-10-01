A Milli Takımımızda sakatlık şoku! Yıldız isim ağrıları sebebiyle antrenmana çıkmadı

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak A Milli Takımımızda, yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle son antrenmana çıkmadı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 üçüncü maçında A Milli Takımımız, 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Riva'da son antrenmanını gerçekleştiren ay-yıldızlılarda Can Uzun ağrıları sebebiyle son antrenmana çıkmadı.