A Milli Takımımızda sakatlık şoku! Yıldız isim ağrıları sebebiyle antrenmana çıkmadı
UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak A Milli Takımımızda, yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle son antrenmana çıkmadı. İşte detaylar...
UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 üçüncü maçında A Milli Takımımız, 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Riva'da son antrenmanını gerçekleştiren ay-yıldızlılarda Can Uzun ağrıları sebebiyle son antrenmana çıkmadı.
💥 A Spor Muhabiri @IbrhmUslu: Can Uzun, antrenmana çıkarken ağrı hissetti ve şu anda antrenmanda yer almıyor. pic.twitter.com/Wi6QmXyWpr— A Spor (@aspor) October 1, 2026