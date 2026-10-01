UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta gözler Danimarka - Portekiz karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçında 3 puan toplayan Danimarka, grupta liderlik mücadelesi veren Portekiz'i sahasında ağırlayacak. Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının yer aldığı Portekiz, üçüncü maçında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Peki Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

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Danimarka ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Son olarak 2025 yılındaki Uluslar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan iki ekip arasındaki mücadelede Danimarka ilk maçı 1-0 kazanmış, Portekiz ise rövanşı uzatmalarda 5-2 kazanarak tur atlamıştı. Bu kez iki takım grup aşamasında kozlarını paylaşacak.Danimarka - Portekiz maçı hangi kanalda?

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Danimarka - Portekiz karşılaşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Portekiz karşılaşmasını Türkiye'de A2 ekranlarından canlı ve şifresiz takip etmek mümkün olacak.

PORTEKİZ GRUPTA LİDERLİK MÜCADELESİ VERİYOR

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki ilk maçlarında aldığı sonuçlarla üst sıralarda yer alıyor. Danimarka ise ilk iki karşılaşmasının ardından 3 puanla yoluna devam ediyor.

Portekiz'in hedefi Danimarka deplasmanından da galibiyetle ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek. Danimarka ise kendi sahasında oynayacağı mücadelede güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Bu nedenle Parken Stadı'ndaki karşılaşma, grubun zirve mücadelesi açısından önem taşıyor.

DANİMARKA'NIN HEDEFİ EVİNDE GALİBİYET

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Danimarka daha sonra Galler'i 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Brian Riemer'in ekibi, Portekiz karşısında da özellikle iç saha avantajını kullanarak puan almak istiyor.

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