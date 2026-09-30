UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika-Türkiye maçının hakemi açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A Milli Takımımız, 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. Liege'de oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandı.

Belçika-Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.

Saggi'nin yardımcılıklarını vatandaşları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Marius Hansen Grotta olacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Marius Lien ise AVAR olarak görev alacak.