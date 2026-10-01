A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2 Ekim Cuma günü TSİ 21:45'te oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve milli yıldız Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında mücadeleye ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2 Ekim Cuma günü TSİ 21:45'te oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve milli yıldız Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında mücadeleye ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:



VINCENZO MONTELLA

Vincenzo Montella: "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım."

Vincenzo Montella: "Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım."

Vincenzo Montella: "Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz."

Vincenzo Montella: "A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi."

Vincenzo Montella: "A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız."

Vincenzo Montella: "Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim."

Vincenzo Montella: "Bir hoca, takımda mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişelenir. Bu tarz dönemler olabilir. Dünya Kupası'nda yaşadığım gibi, futbolda bunlar var olan şeyler."

Vincenzo Montella: "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim."

Vincenzo Montella: "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı.

Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum."

Vincenzo Montella: "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok."

Vincenzo Montella: "Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz."



Vincenzo Montella: "Can Uzun konusunda da çok eleştiri almıştım. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi. Bunlar bizim futbolcularımız, kenara atılmamaları gerekiyor."

ARDA GÜLER

Arda Güler: Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır.

Arda Güler: "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz."

Arda Güler: "Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik."