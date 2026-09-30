Cristiano Ronaldo'dan flaş açıklama! Milli takım kampından ayrıldı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını doğruladı. Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından aldığı kararı açıklayan yıldız futbolcu, ayrılık nedenlerini “zamanı geldiğinde” anlatacağını belirtti.

UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldı. Yıldız futbolcunun birkaç saat sonra özel uçağıyla Madrid'e gideceği öne sürüldü.



RONALDO AYRILMA KARARINI DOĞRULADI!

Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo'dan son dakika açıklaması geldi. Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım kampından ayrılma kararını doğruladı.

Ronaldo, kararını Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonrasında aldığını açıkladı.

"GERÇEĞİ ZAMANI GELDİĞİNDE ANLATACAĞIM"

Cristiano Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım Teknik Direktörü'nün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım.

Milli takıma her zaman kendimi adadım. Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım.

Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin zamanı."

❗ O momento em que Cristiano Ronaldo deixa o estádio após falhar o treino da Seleção pic.twitter.com/CpKvCLg51g — Record (@Record_Portugal) September 30, 2026

MİLLİ TAKIMI BIRAKMASI GÜNDEMDE

Ronaldo'nun kampı terk etmesi, Portekiz Milli Takımı'ndaki gündemi hareketlendirdi. 41 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma ihtimalinin de gündeme geldiği ve geleceğiyle ilgili vereceği kararın merakla beklendiği aktarıldı.

"RONALDO ANTRENMANI REDDETMEDİ"

Portekiz'de daha önce Ronaldo'nun antrenmana katılmayı reddettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Jorge Jesus ise düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları yalanladı.

Jesus, Ronaldo'nun antrenmanı reddetmediğini belirterek, "Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MİLLİ OYUNCU ANTRENMANDAN KAÇINMAZ"

Portekiz Teknik Direktörü, hiçbir milli oyuncunun ülkesi adına antrenmandan kaçınmayacağını söyledi.

Yaşananların yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Jesus, takım içerisinde drama oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, oyuncularının kariyerlerine saygı duyduğunu ve hedeflerinin Uluslar Ligi'ni kazanmak olduğunu dile getirdi.

"BURAYA RONALDO İÇİN DEĞİL"

Jesus, takım içerisinde herhangi bir kriz olmadığının da altını çizdi.

72 yaşındaki teknik direktör, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil." şeklinde konuştu.