Yapay zekadan Türkiye-İtalya maçı tahmini! İşte dev maçın skoru
UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2. maçında İtalya'yı konuk edecek A Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı. Bursa'da oynanacak dev maç öncesi yapay zeka tahminini yaptı. İşte maçın sonucu...
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A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Mağlubiyete rağmen İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi.
Bizim Çocuklar grubun 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Bursa'da oynanacak.
Naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak olan mücadele öncesinde A Haber'in haberine göre Yapay Zeka maç tahminini verdi. İşte yapay zekaya göre maçın senaryosu:
Bursa'daki tribün desteğiyle Türkiye'nin ilk bölümde önde baskı kurması beklenebilir. İtalya'nın Belçika karşısında özellikle ilk yarıda geriden oyun kurarken zorlanması, ay-yıldızlılar için bir fırsat işareti.
Ancak baskının arkasında bırakılacak alanlar, İtalya'nın hızlı çıkışlarına karşı dikkat gerektirecek.
Türkiye'nin erken bir gol için risk alması mümkün olsa da iki takımın da ilk maçlarını kaybetmiş olması daha kontrollü bir ilk devreye yol açabilir.
Bu senaryoda Türkiye'nin baskısı birkaç şut getirir; soyunma odasına ise 0-0 gidilir.
İlk yarı golsüz biterse iki takımın da galibiyet için daha fazla oyuncuyla hücuma çıkması beklenir.
Bu bölümde Türkiye'nin orta sahada kazandığı topları gecikmeden ileri taşıması kritik olacak. İtalya baskıyı artırdığında Ferdi'nin çıkışları ve Barış Alper'in sürati, savunma arkasında alan bulabilir.
İsmail ile Salih'in Tonali'ye rahat oyun kurma fırsatı vermemesi, Türkiye'nin savunma dengesini koruyabilir. Hücumun kilidi ise Arda'nın son pası ve Deniz Gül'ün ceza sahasındaki bitiriciliği olacak.
Türkiye topa daha az sahip olsa bile kazandığı topları net şansa çevirebilirse maçın yönünü değiştirebilir.
İtalya'nın Tonali üzerinden oyunun temposunu düşürmeye ve pas bağlantıları kurmaya çalışması bekleniyor. Türkiye ise topu kazandığında Arda Güler'i hızla bulabilirse daha az pasla tehlike yaratabilir.
Maç geneli için topa sahip olmanın İtalya lehine yaklaşık yüzde 52'ye 48 olması bekleniyor.
Türkiye açısından en açık yol, Barış Alper'in sağ kanattaki koşuları ve Kerem'in ceza sahasına yönelen hareketleri. Arda'nın bu iki oyuncuya atacağı ara paslar, Donnarumma'yı zorlayacak pozisyonlar üretebilir.
İtalya'da ise Cambiaghi'nin kanat akınları ve Kean'in ceza sahasındaki etkinliği öne çıkıyor. Yapay zekanın skor tahmini ise Türkiye 1-0 İtalya.