UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Romanya ile Bosna Hersek, 28 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. İlk maçında İsveç'e kaybeden Romanya sahasında ilk galibiyetini ararken, Polonya ile berabere kalan Bosna Hersek de 3 puan hedefliyor. Peki, Romanya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Romanya ile Bosna Hersek, ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İki takım da turnuvanın ilk haftasında sahaya çıktı. Romanya, deplasmanda İsveç'e 2-1 mağlup olurken Bosna Hersek ise Polonya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki ekip de ikinci maçta puanlarını artırmak istiyor. Peki Romanya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Romanya - Bosna Hersek maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak mücadele, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta ikinci hafta programının önemli karşılaşmalarından biri olacak.

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya - Bosna Hersek maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMANYA İLK MAÇINDA İSVEÇ'E KAYBETTİ

Romanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İsveç deplasmanına çıktı.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Romanya, böylece gruba puansız başladı. Ev sahibi ekip ikinci maçında Bosna Hersek karşısında galibiyet alarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor.

Romanya'nın son dönemdeki sonuçları da takımın istikrar arayışını ortaya koyuyor. Verilen maç verilerine göre Tricolorii, son altı resmi maçının dördünü kaybetti.

Buna karşın Romanya'nın iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Ekip, evinde oynadığı son dört karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

BOSNA HERSEK POLONYA İLE BERABERE KALDI

Bosna Hersek ise B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Polonya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla hanesine 1 puan yazdıran Bosna Hersek, Romanya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek gruptaki konumunu korumayı hedefliyor. Romanya karşısında alınacak galibiyet ise Bosna Hersek'i ikinci hafta sonunda önemli bir avantajın sahibi yapabilir.

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