UEFA Uluslar Ligi'nde Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi karşılaşması için geri sayım başladı. C Ligi 2. Grup'ta oynanacak mücadelede iki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgisini araştırıyor. Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı 28 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor. C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Letonya ile Kıbrıs Rum Kesimi, 28 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım da turnuvaya mağlubiyetle başladı. Bu nedenle Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi mücadelesi, C2 Grubu'nda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler açısından büyük önem taşıyor. UEFA'nın resmi fikstüründe karşılaşmanın başlama saati 18.00 CET olarak açıklanırken, Türkiye saatiyle mücadele 19.00'da başlayacak. Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı hangi kanalda?" sorusu geliyor.

LETONYA - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI NE ZAMAN?

Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe karşılaşma, Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'un ikinci maç günü kapsamında yer alıyor.

LETONYA - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

LETONYA - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mevcut yayın listelerine göre karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Letonya ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki mücadele Riga'daki Daugava Stadyumu'nda oynanacak.

LETONYA GRUBA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Letonya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Ermenistan ile karşılaştı. Ermenistan, Georgiy Harutyunyan ve Artur Gharibyan'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Letonya, ikinci maç öncesinde grubun alt sıralarında yer aldı. Teknik direktör Paola Nicolato'nun öğrencileri, Kıbrıs karşısında kazanarak puan tablosunda nefes almak istiyor.

KIBRIS DA 3 PUAN ARIYOR

Kıbrıs Rum Kesimi de Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Karadağ ile karşılaşan Kıbrıs, mücadelede öne geçmesine rağmen rakibinin ikinci yarıda bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu nedenle Letonya karşısında alınacak 3 puan, Kıbrıs açısından da büyük önem taşıyor. İki takımın da ilk maçını kaybetmesi, Riga'daki mücadeleyi C2 Grubu'nun alt sıraları açısından kritik hale getiriyor.

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