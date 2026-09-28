Letonya-Güney Kıbrıs maçında gol çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde Letonya ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi 0-0 berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Letonya ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi.

Skonto Stadyumu'nda oynanan maçta Letonya ile Güney Kıbrıs 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, gruptaki ilk puanlarını elde etti. Karadağ'ın ilk 2 hafta sonunda 6 puanla zirvede yer alırken Ermenistan da 3 puanla 2. sırada bulunuyor.