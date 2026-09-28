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Letonya-Güney Kıbrıs maçında gol çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde Letonya ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi 0-0 berabere kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Letonya-Güney Kıbrıs maçında gol çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Letonya ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi.

Skonto Stadyumu'nda oynanan maçta Letonya ile Güney Kıbrıs 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, gruptaki ilk puanlarını elde etti. Karadağ'ın ilk 2 hafta sonunda 6 puanla zirvede yer alırken Ermenistan da 3 puanla 2. sırada bulunuyor.

#Karadağ #Ermenistan #Letonya #Güney Kıbrıs
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