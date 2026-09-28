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Karadağ'dan Ermenistan deplasmanında zafer!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta Karadağ, deplasmanda Ermenistan’ı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Karadağ'dan Ermenistan deplasmanında zafer!

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında kritik maçta Ermenistan ile Karadağ ikinci haftada karşılaştı. Futbolseverlerin takip ettiği Ermenistan - Karadağ maçında kazanan taraf 3-2'lik skorla Karadağ oldu.

ERMENİSTAN CEPHESİ

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Ermenistan, 25 Eylül'de Letonya'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Ermenistan, bu maçın ardından 2 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak.

KARADAĞ'IN KARNESİ

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Karadağ, 25 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi'ni sahasında 2-1 mağlup etti. Karadağ, bu maçın ardından 2 Ekim'de Letonya'ya konuk olacak.

#UEFA Uluslar Ligi #Letonya #Karadağ #Ermenistan
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