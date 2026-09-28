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Kuzey İrlanda ve Macaristan golsüz berabere kaldı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nde Kuzey İrlanda ile Macaristan karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona erdi.

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Kuzey İrlanda ve Macaristan golsüz berabere kaldı!

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada iki güçlü ekip kozlarını paylaştı. B Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen Kuzey İrlanda ile Macaristan, sahadan galibiyetle ayrılmak için kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kuzey İrlanda bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Macaristan gruptaki ilk puanını aldı.

#UEFA Uluslar Ligi #Kuzey İrlanda #Macaristan
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