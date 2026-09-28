İsveç-Polonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2. haftasında İsveç, sahasında Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Romanya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, taraftarı önünde kazanarak grupta 6 puana ulaşmak istiyor. Polonya ise Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından İsveç deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İsveç-Polonya karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...