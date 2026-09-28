İsveç-Polonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2. haftasında İsveç, sahasında Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Romanya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, taraftarı önünde kazanarak grupta 6 puana ulaşmak istiyor. Polonya ise Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından İsveç deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İsveç-Polonya karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İsveç ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında Romanya'yı 2-1 yenen İsveç, sahasında kazanarak liderliğini sürdürmek isterken, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kalan Polonya ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Bu kritik karşılaşmayı A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İSVEÇ-POLONYA İLK 11'LER
İsveç: Johansson, Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson, Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli, Nygren, Gyökeres.
Polonya: Bulka, Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior, Zalewski, Zielinski, Nowak, Puchacz, Szymanski, Zukowski.
İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsveç ile Polonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup 2. hafta mücadelesi 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma, Strawberry Arena'da oynanıyor.
İSVEÇ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.