UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Açılış maçında Kuzey İrlanda'ya son dakikada kaybeden Gürcistan, sahasında Ukrayna karşısında ilk galibiyetini arıyor. Peki, Gürcistan - Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve A Para canlı izle ekranı.

Gürcistan - Ukrayna maçını takip etmek için tıkla!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İki takımın karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe maçın başlangıç saati 18.00 CET olarak açıklanırken, Türkiye saatiyle karşılaşma 19.00'da başlayacak. Futbolseverler özellikle "Gürcistan - Ukrayna maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da belli oldu.

GÜRCİSTAN - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Ukrayna karşılaşması Türkiye'deki güncel maç yayın programında A Para ekranlarında yer alıyor.

GÜRCİSTAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan - Ukrayna maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'taki ikinci hafta karşılaşması, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi fikstüründe mücadele 28 Eylül tarihinde yer alıyor.

GÜRCİSTAN - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN İLK MAÇINDA SON DAKİKADA YIKILDI

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede Gürcistan uzun süre skoru korumaya çalışırken, karşılaşmanın son anlarında gelen golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gürcistan, Ukrayna karşısında bu kez kendi sahasında galibiyet alarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Ev sahibi takım açısından Ukrayna karşılaşması, ilk maçta alınan mağlubiyetin ardından toparlanmak ve üst sıralara yaklaşmak adına önem taşıyor.

UKRAYNA TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Ukrayna ise 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı.

Danylo Sikan'ın golüyle Macaristan'ı mağlup eden Ukrayna, B2 Grubu'na 3 puanla giriş yaptı. Bu sonuçla birlikte Ukrayna ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Ukrayna, Gürcistan deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

GÜRCİSTAN - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverlerin "Gürcistan - Ukrayna canlı izle" ve "A Para canlı izle" aramaları karşılaşma öncesinde artarken, mücadelenin Türkiye yayın programında A Para yer alıyor.

GÜRCİSTAN - UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...