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Gürcistan-Ukrayna | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 2. haftasında Gürcistan, sahasında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup olan Gürcistan, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ukrayna ise ilk maçında Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Gürcistan deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Gürcistan-Ukrayna | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Kuzey İrlanda'ya 1-0 kaybeden Gürcistan, sahasında kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak isterken, Macaristan'ı 1-0 mağlup eden Ukrayna ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Gürcistan'da teknik direktör değişikliği yaşanırken, Ukrayna'nın başında Andrea Maldera bulunuyor. Bu maçı, A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

GÜRCİSTAN UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GÜRCİSTAN-UKRAYNA MAÇI İLK 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Tsitaishvili, Mikautadze.

Ukrayna: Trubin, Bondar, Sarapiy, Mykhavko, Mykhaylichenko, Nazaryna, Pikhalyonok, Zubkov, Khlan, Vanat, Ponomarenko.

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Gürcistan-Ukrayna | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 Gürcistan, Ukrayna karşısında gole böyle yaklaştı!


GÜRCİSTAN-UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna arasında oynanan maç TSİ 19.00'da başladı.

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