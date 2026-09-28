Gürcistan-Ukrayna | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 2. haftasında Gürcistan, sahasında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup olan Gürcistan, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ukrayna ise ilk maçında Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Gürcistan deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Kuzey İrlanda'ya 1-0 kaybeden Gürcistan, sahasında kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak isterken, Macaristan'ı 1-0 mağlup eden Ukrayna ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Gürcistan'da teknik direktör değişikliği yaşanırken, Ukrayna'nın başında Andrea Maldera bulunuyor. Bu maçı, A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
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GÜRCİSTAN-UKRAYNA MAÇI İLK 11'LERİ
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Tsitaishvili, Mikautadze.
Ukrayna: Trubin, Bondar, Sarapiy, Mykhavko, Mykhaylichenko, Nazaryna, Pikhalyonok, Zubkov, Khlan, Vanat, Ponomarenko.
TRUBIN'DEN ŞIK KURTARIŞ
GÜRCİSTAN-UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna arasında oynanan maç TSİ 19.00'da başladı.