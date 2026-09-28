Gürcistan-Ukrayna | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 2. haftasında Gürcistan, sahasında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup olan Gürcistan, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ukrayna ise ilk maçında Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Gürcistan deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasını A Para ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...