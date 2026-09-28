UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ermenistan ile Karadağ, 28 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesinde “Ermenistan - Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ermenistan - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Milli maç heyecanının yaşandığı günde futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalardan biri de Ermenistan - Karadağ mücadelesi olacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de C2 Grubu'ndaki Ermenistan - Karadağ karşılaşması 28 Eylül tarihinde yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'taki maçta Ermenistan, sahasında Karadağ'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Futbolseverlerin merak ettiği "Ermenistan - Karadağ maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu.

ERMENİSTAN - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta oynanacak Ermenistan - Karadağ maçı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

ERMENİSTAN - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ERMENİSTAN GRUBA GALİBİYETLE BAŞLADI

Ermenistan, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Georgiy Harutyunyan ve Artur Gharibyan'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Ermenistan, ilk haftayı 3 puanla tamamladı. Bu sonuçla birlikte Ermenistan, grubun zirvesinde yer alma avantajını elde etti.

Ev sahibi ekip şimdi Karadağ karşısında da kazanarak üst üste iki galibiyet almayı ve gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

KARADAĞ DA 3 PUANLA BAŞLADI

Karadağ ise C Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Güney Kıbrıs ile karşılaştı.

İlk maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Karadağ, Ermenistan karşısına 3 puanla çıkacak. Dolayısıyla iki takım açısından da karşılaşmanın önemi oldukça yüksek. Ermenistan ile Karadağ'ın ilk maçlarını kazanması, ikinci hafta mücadelesini doğrudan üst sıraları ilgilendiren bir karşılaşma haline getiriyor.

ERMENİSTAN - KARADAĞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Ermenistan, son dönemde istikrarsız sonuçlar almasına rağmen Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Letonya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın moralini yükseltirken teknik direktör Eghishe Melikyan'ın öğrencileri gruptaki liderlik yarışında iddialı konuma geldi.

Ermenistan'ın hedefi, Karadağ karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek. Karadağ cephesinde ise ilk maçta alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Ermenistan deplasmanından da puanla dönme hedefi bulunuyor.

ERMENİSTAN - KARADAĞ MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ