Belçika - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta heyecan devam ediyor. Belçika ile Fransa, 28 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Belçika - Fransa maçı yayın bilgileri ve canlı izle detayları.

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Belçika ile Fransa, ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Belçika - Fransa maçı saat kaçta?" sorusunun yanıtı belli oldu. Gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takım, liderlik yarışında önemli bir mücadeleye çıkacak. Belçika sahasında Fransa'yı ağırlarken futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Belçika - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika - Fransa maçı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci hafta mücadelesinde Belçika, kendi sahasında Fransa'yı konuk edecek.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika - Fransa karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BELÇİKA GRUBA GALİBİYETLE BAŞLADI

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı Şeytanlar, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. Bu sonuç Belçika'ya ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj sağladı.

Mark van Bommel yönetimindeki Belçika, Fransa karşısında da kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

FRANSA DA TÜRKİYE DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Fransa ise turnuvanın ilk maçında Türkiye ile karşılaştı. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı. Fransa, Belçika karşısında da kazanarak iki maç sonunda 6 puana ulaşmayı hedefliyor.

BELÇİKA - FRANSA REKABETİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Belçika ile Fransa arasındaki karşılaşma, iki takımın grup liderliği açısından da önem taşıyor. İki ekip de ilk maçlarını kazanırken Belçika'nın averaj avantajı bulunuyor. Dolayısıyla Brüksel'deki mücadeleden çıkacak sonuç, A Ligi 1. Grup'taki sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

Ev sahibi Belçika taraftarı önünde kazanarak avantajını korumak isterken Fransa da deplasmanda alacağı galibiyetle önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

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