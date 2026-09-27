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Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz | Dev maç ATV'de

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde İtalya karşısında galibiyet arıyor. Fransa yenilgisinin ardından Montella'nın ilk 11'de değişikliklere gitmesi beklenirken, kalede cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır görev yapacak. İşte hücum hattında Montella'nın yaptığı değişikler...

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Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

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Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

Teknik direktör Vincenzo Montella sahaya 3-5-2 ile çıkarken, top Fransa'ya geçtiğinde ise 5'li savunma hattı ile oynandı.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi ancak İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönüş yapabileceği belirtildi.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

Sabah'ın haberine göre Montella'nın takımda en az üç değişiklik planladığı aktarıldı. Uğurcan kırmızı kart gördüğü için kalede mecburi değişimle Altay Bayındır olacak.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

Deneyimli teknik adamın, Barış Alper'i bu kez santrfor oynatmayı düşünmediği ve sağ kanada çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

İleride Deniz Gül'e şans vermeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, sol kanatta ise Can Uzun'dan vazgeçmeyi düşünüyor.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

Ancak yerine oynayacak isme henüz karar vermeyen Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu bir adım önde tuttuğu belirtildi.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Takımımız, İtalya maçının hazırlıklarına başladı. Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, idmanda yer almadı ve rejenerasyon çalışması yaptı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri antrenmana çıkmayan Orkun Kökçü ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

KRİTİK KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

İngiliz hakem Türkiye'nin 4 maçını yönetti. Kazakistan (1-0), Hollanda (4-2) ve Kosova (1-0) maçlarını kazanan Ay-Yıldızlılar, Oliver'ın yönettiği İspanya müsabakasında 6-0'lık tarihi bir yenilgi almıştı.

Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz

İŞTE TÜRKİYE-İTALYA MUHTEMEL İLK 11'LER

TÜRKİYE: ALTAY, ZEKİ, MERİH, ABDÜLKERİM, FERDİ, SALİH, İSMAİL, OĞUZ, KEREM, ARDA, BARIŞ ALPER

İTALYA: DONNARUMMA, LORENZO, MANCINI, COPPOLA, CALAFIORI, FRATTESI, TONALI, BARELLA, KEAN, CAMBIAGHI, ESPOSITO

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