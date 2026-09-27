Türkiye'de İtalya maçı öncesi Montella'dan 3 değişiklik! İşte muhtemel 11'imiz | Dev maç ATV'de

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde İtalya karşısında galibiyet arıyor. Fransa yenilgisinin ardından Montella'nın ilk 11'de değişikliklere gitmesi beklenirken, kalede cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır görev yapacak. İşte hücum hattında Montella'nın yaptığı değişikler...