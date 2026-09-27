Danimarka - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Galler, A Ligi 4. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde “Danimarka - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Danimarka - Galler canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Danimarka - Galler maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi merak edilen tüm detaylar.