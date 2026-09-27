CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Danimarka - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Galler, A Ligi 4. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde “Danimarka - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Danimarka - Galler canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Danimarka - Galler maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
Danimarka - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Danimarka - Galler maçı canlı anlatım linki...

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Danimarka ile Galler arasında oynanacak. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takım, 27 Eylül Pazar günü sahaya çıkacak. Danimarka - Galler karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmanın oynanacağı stadyumu araştırıyor.

DANİMARKA - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka - Galler maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. UEFA'nın fikstüründe karşılaşma A Ligi 4. Grup müsabakası olarak yer alıyor. Mücadele Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak.

DANİMARKA - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Galler karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - GALLER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Litvanya - Azerbaycan maçı detayları
Sonraki Haber
Litvanya - Azerbaycan maçı detayları