Avusturya evinde Kosova'yı 3 golle geçti!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Vedat Muriç'li Kosova deplasmanda Avusturya'ya mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada David Affengruber, 45+2. dakikada Junior Adamu ve 61. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti. Kosova'nın 83. dakikada Edon Zhergova ile penaltıdan bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

MURİÇ 80 DAKİKA OYNADI

Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanan Avusturya puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Kosova 3 puanda kaldı.