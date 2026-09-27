CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Danimarka evinde Galler'i mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka konuk ettiği Galler'i mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Danimarka evinde Galler'i mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Danimarka, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ben Davies (k.k.) ve 66. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Danimarka, puanını 3'e yükseltti. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Galler puanla tanışamadı.

#Galler #Danimarka
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Cebelitarık ile Andorra yenişemedi!
Sonraki Haber
Cebelitarık ile Andorra yenişemedi!