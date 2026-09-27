Danimarka evinde Galler'i mağlup etti!
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka konuk ettiği Galler'i mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Danimarka, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ben Davies (k.k.) ve 66. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Danimarka, puanını 3'e yükseltti. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Galler puanla tanışamadı.
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