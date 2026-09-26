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Türkiye-İtalya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hakemi belli oldu. Bursa'daki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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Türkiye-İtalya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Darren England olacak.

#Türkiye #İtalya #A Milli Futbol Takımı #A Milli Takım #UEFA Uluslar Ligi
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