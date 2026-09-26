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Slovenya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev organizasyonda birbirinden keyifli maçlar Turkuvaz Medya aracılığı ile futbolseverlerle buluşuyor. B Ligi Grup 1'de Slovenya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. İşte A Spor'da yayınlanacak olan mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Giriş Tarihi:
Slovenya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Slovenya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. A Spor'da yayınlanacak olan mücadele öncesi tüm önemli detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya-İskoçya maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya-İskoçya maçı 26 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da başlayacak.

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

#A Spor #UEFA Uluslar Ligi #Turkuvaz Medya #Slovenya #İskoçya
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