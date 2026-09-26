Slovenya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev organizasyonda birbirinden keyifli maçlar Turkuvaz Medya aracılığı ile futbolseverlerle buluşuyor. B Ligi Grup 1'de Slovenya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. İşte A Spor'da yayınlanacak olan mücadele öncesi tüm önemli detaylar...