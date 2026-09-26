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Arnavutluk-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 1 mücadelesinde Arnavutluk ile Belarus kozlarını paylaşıyor. Arnavutluk'un ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Arnavutluk-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 1 mücadelesinde Arnavutluk ile Belarus kozlarını paylaşıyor. Arnavutluk'un ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk-Belarus maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk-Belarus maçının yayıncısı bulunmuyor.

#UEFA Uluslar Ligi #Belarus #Arnavutluk
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