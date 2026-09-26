Arnavutluk-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 1 mücadelesinde Arnavutluk ile Belarus kozlarını paylaşıyor. Arnavutluk'un ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig C Grup 1 mücadelesinde Arnavutluk ile Belarus kozlarını paylaşıyor. Arnavutluk'un ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Arnavutluk-Belarus maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
ARNAVUTLUK-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavutluk-Belarus maçının yayıncısı bulunmuyor.