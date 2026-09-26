San Marino-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda C Grubu ilk hafta maçında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. San Marino'da oynanan bu mücadele öncesi tüm detaylar haberimizde...