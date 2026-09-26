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San Marino-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda C Grubu ilk hafta maçında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. San Marino'da oynanan bu mücadele öncesi tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
San Marino-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada C Grubu ilk hafta maçında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geliyorlar. San Marino'nun ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAN MARİNO-FİNLANDİYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

SAN MARİNO-FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Marino-Finlandiya maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

SAN MARİNO-FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

San Marino-Finlandiya maçının yayıncısı bulunmuyor.

#UEFA Uluslar Ligi #Finlandiya
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