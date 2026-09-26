Bulgaristan-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev organizasyonda Lig C Grup 4 mücadelesinde Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ın ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi tüm detaylar haberimizde...