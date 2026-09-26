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Bulgaristan-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Dev organizasyonda Lig C Grup 4 mücadelesinde Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ın ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Bulgaristan-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada C Grubu ilk hafta mücadelesinde Bulgaristan ile Lüksemburg kozlarını paylaşıyor. Bulgaristan'ın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BULGARİSTAN-LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan-Lüksemburg maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

BULGARİSTAN-LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Lüksemburg maçının yayıncısı bulunmuyor.

#UEFA Uluslar Ligi #Lüksemburg #Bulgaristan
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