Muçi attı Arnavutluk Belarus'u mağlup etti!
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup ilk maçında Arnavutluk sahasında Belarus'u mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup ilk maçında Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani ve 45+2. dakikada Trabzonsporlu Ernest Muçi kaydetti.
Arnavutluk'ta Sivasspor'dan Rey Manaj, Kayserispor'dan Taulant Seferi, Çorum FK'dan Ylber Ramadani ve Trabzonspor'dan Ernest Muçi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Arnavutluk turnuvaya 3 puanla başlarken, Belarus ise puanla tanışamadı.